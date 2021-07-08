تراند الفن: أول تعليق من “حكومة دبي” على انفجار جبل علي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أدمن ‏56 دقيقة مضت المرصد 48 زيارة

صحيفة المرصد : ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق الناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي. وأوضح المكتب الإعلامي لدبي أنه لم يتم تسجيل أي وفيات أو إصابات جراء الحريق في حاوية بميناء جبل علي. وتردّد صدى الانفجار التي لم تعرف أسبابه حتى الآن في أنحاء دبي، وقد شعر بعض السكان باهتزاز منازلهم. وتضم منطقة جبل علي ميناء رئيسياً في جنوب الإمارة.

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