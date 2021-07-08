شوف عروض العثيم الاسبوعية في السعودية ارخص واقل الأسعار

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الاسبوعية في السعودية ارخص واقل الأسعار، أقوى خصومات وعروض العثيم الاسبوعية في السعودية على أسعار جميع المنتجات، وتهتم اسواق العثيم Al Othaim Markets بعرض أجود أنواع المنتجات الغذائية بأقل الأسعار في السوق السعودي، وتقد مجموعة العثيم ماركت بجميع أنحاء المملكة السعودية أرخص اسعار عروض السعودية، وتضم تخفيضات العثيم لهذا الأسبوع مجموعة متنوعة من أجود أنواع المقاضي الشهرية الأساسية في أي منزل، وتتيح الفرصة للعملاء لطلب منتجاتهم المفضلة من خلال العثيم أون لاين، وذلك مع إمكانية التوصيل لأي مكان بالمملكة.

عروض العثيم في السعودية

تسري عروض اسواق عبد الله العثيم في المملكة السعودية من يوم الأربعاء 7 يوليو 2021 وحتى يوم الثلاثاء 13 يوليو 2021، وتضم العروض المنتجات الطازجة والتي تتجدد بشكل يومي مع الحفاظ على نفس الأسعار بنفس الكميات المعروضة، ولمحبي الشوكولاتة اللذيذة والشهية بمختلف الأنواع والأحجام لم تغفل عروض العثيم لهذا الأسبوع عن إحتياجات العملاء وقدمت عروض الشوكولاتة بأفضل الأسعار، بالإضافة إلى عروض الفواكه والخضروات الطازجة، وفيما يلي أرخص العروض:

10 كيلو أرز مزة سيلا بسمتي من السفير كريمي بسعر خاص لفترة محدودة 38.95 بدلًا من 72.95 ريال سعودي للكيس.

علبة 650 جرام شوكولاتة جالكسي جواهر الشهية واللذيذة بسعر مميز 38.95 بدلًا من 68.95 ريال سعودي.

كيس 5 كجم أومو الأزرق بسعر 23.95 بدلًا من 38.50 ريال سعودي.

كرتون دجاج ساديا (10×800 جرام) بسعر 94.95 بدلًا من 136 ريال سعودي.

اسواق العثيم

يحتاج فصل الصيف إلى العصائر الطازجة والمنعشة، والتي تصنع جو من المرح والإنتعاش، حيث تمد الجسم بأهم العناصر الغذائية الهامة للحفاظ على صحة الجسم، وتقوية الجهاز المناعي، وإستعادة البريق والقوة مجددًا، ولذلك تهتم عروض العثيم بتقديم أجود أنواع الفواكه الطازجة والمنعشة والغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف للتخفيف من الجواء الحارة، ومن أفضل عروض العثيم الطازجة:

عنب أحمر كبير بسعر 9.95 ريال سعودي للكيلو.

علبة خوخ سكري بسعر 6.95 ريال سعودي.

عنب أبيض فاخر بسعر 5.95 ريال سعودي للكيلو.

علبة خوخ بسعر 6.95 ريال سعودي.

كيلو شمام أردني بسعر 2.95 ريال سعودي.

شمام أصفر بسعر 1.95 ريال سعودي للكيلو.

العثيم

لكل محبي الحلويات الشرقية والكيكات المزينة بكريمة الفواكه، وغيرها من الحلوى اللذيذة، يقدم العثيم ماركت أرقى أنواع الحلويات الشرقية والغربية، التي تأتيك طازجة فور طلبها، وذلك بالإضافة إلى عروض المعجنات والمخبوزات المحببة والمفضلة للجميع، والتي تتنوع في نكهاتها وفقًا لرغبات العملاء لتختارون منها ما ترغبون، وإليكم صور العروض:

عجينة تمر غنية ولذيذة بسعر 5.95 ريال سعودي.

تورتة نصفين وسط بسعر 34.95 ريال سعودي.

2 بار زود دونات الشوكولاتة + 2 تويست هدية بسعر 6.95 ريال سعودي.

فطير مشلتت بالزبدة زود بسعر 4.95 ريال سعودي للحبة.

أصابع شابوزة زود مصنوعة من دقيق القمح بالسمسم بسعر 7.50 ريال سعودي للعلبة.

نقلنا لكم مجموعة متنوعة من عروض وتخفيضات اسواق عبدالله العثيم بجميع أنحاء المملكة السعودية، والتي تتنوع ما بين الحلويات، المخبوزات، الفواكه، الخضروات، الأرز البسمتي، منتجات التنظيف، ومنتجات الغذاء المصنعة، ويهتم بعرض أجود الأنواع بأقل الأسعار، احصل على مقاضيك الشهرية بأقل الأسعار مع العثيم ماركت.