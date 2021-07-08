نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم عروض السعودية وفر واحصل على مقاضيك الشهرية بأقل الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم عروض السعودية أرخص وأوفر مع أسواق عبدالله العثيم Abullah Al Othaim Markets، في حملة عروض العيد الاضحى بإمكانك الحصول على مقاضيك الشهرية بأقل أسعار، وتنتشر فروع العثيم ماركت بجميع أنحاء المملكة السعودية، وتشتهر في السوق السعودي بتحقيقها نجاحات مذهلة وانتشار واسع في مجال البيع بالتجزئة، ولذلك يبحث مواطني السعودية عن أفضل عروض العثيم الأسبوعية بالسعودية، والتي تضم العديد من المنتجات والسلع الغذائية، بحيث توفر للمستهلكين العديد من الخيارات المتاحة للإستمتاع بعملية شراء ناجحة والحصول عن كافة المقاضي الشهرية بأسعار تتناسب مع الجميع، وفيما يلي صور أرخص العروض وأهم السلع الغذائية التي لا غنى عنها في أي بيت.

عروض العثيم اليوم

تضم عروض اسواق العثيم اليوم ولمدة 7 أيام أخرى العديد من المنتجات الأساسية، والتي تشمل زيت الزيتون وزيت الطهي النباتي من مختلف العلامات التجارية، بالإضافة إلى عروض الأرز البسمتي والذي يعتبر المكون الأساسي على المائدة السعودية، بإمكانكم التعرف على أسعار المنتجات وإتمام عملية الشراء من خلال العثيم أون لاين، والتي تتيح للمستخدمين التبضع من خلال ضغطة زر فقط من أي مكان دون الحاجة للذهاب إلى الفروع، ومن أرخص خصومات العثيم لهذا الاسبوع:

10 كيلو أرز من نوع أبو سنبلتين مزة بسمتي هندي بسعر خاص 61.95 للكيس بدلًا من 67.95 ريال سعودي.

عرض 10 كيلو أرز بنجابي من المها بسعر 68.95 للكيس بدلًا من 74.50 ريال سعودي.

5 كيلو أرز بسمتي من الوليمة بسعر 37.95 للكيس بدلًا من 42.95 ريال سعودي.

500 مل زيت زيتون بكر ممتاز من عافية بسعر 19.95 ريال سعودي للحبة.

عبوة ترويجية من زيت العربي نباتي بلاستيك (2 × 1.5 لتر) بسعر 29.95 ريال سعودي.

اسواق العثيم

لمحبي الحلى البارد لتلطيف حرارة الأجواء في فصل الصيف، يجمع لكم العثيم ماركت مجموعة متنوعة من حلى الآيس كريم الشهية واللذيذة بنكهات متعددة ترضي جميع الأذواق، وذلك بالإضافة إلى عروض الشوكولاتة والحلوى المصنعّة اللذيذة والمحببة لدى الجميع الكبار والصغار، وتسري العروض بدايةً من اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021 وحتى نفاذ الكمية أو لحين إنتهاء مدة العروض في يوم الثلاثاء الموافق 13 يوليو 2021، وإليكم صور العروض من نشرة العروض الأسبوعية:

كيس شوكولاتة سنيكرز/ باونتي/ مارس أو تويكس 247 جرام بسعر 12.95 بدلًا من 18.57 ريال سعودي.

علبة شوكولاتة 900 جرام من جالكسي جواهر بسعر 53.95 بدلًا من 89.95 ريال سعودي.

1 لتر آيس كريم باسكن روينز بالكراميل بسعر 27.95 بدلًا من 43.95 ريال سعودي.

كرتون مياه أكوافينا (30 × 330 مل) بسعر 8.95 بدلًا من 13.09 ريال سعودي.

كرتون مياه نوفا (40 × 0.33 لتر) بسعر 16.95 بدلًا من 20.95 ريال سعودي.

تهتم اسواق العثيم بعرض أجود أنواع المنتجات المتاحة بمختلف الأصناف والفئات بأوزان مختلفة، وما يميزها هو الأسعار التنافسية التي تعرضها مجموعة اسواق العثيم ماركت في السعودية جعلها من أكبر متاجر السعودية المنافسة في السوق السعودية، تابعونا لمعرفة المزيد من عروض العيد الأضحى في المملكة بمختلف المتاجر.