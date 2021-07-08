تراند الفن: انهيار جبل فوق حفارة مجنزرة في المخواة.. والكشف عن مصير قائدها (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 01:09 صباحاً - أدمن ‏58 دقيقة مضت المرصد 18 زيارة

صحيفة المرصد : رصدت صور لحظة انهيار جبل فوق حفارة مجنزرة في المخواة، وذلك أثناء عملها لإبعاد الخطر وتحييده عن المنازل المجاورة من الانهيارات الجبلية. وبحسب “سبق”؛ نجا قائد الحفارة المجنزرة الذي كان بداخل الآلية أثناء الانهيار الجبلي من الموت بأعجوبة، فيما أخرجته فرق الدفاع المدني. وفي السياق، قال المواطن محمد أحمد العمري: “سقط الجبل على منزلي في الربع الأخير من العام الماضي وألحق به أضرارًا عدة”.

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