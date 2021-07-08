تراند الفن: الزمالك: أمر محزن أن يتلاعب ساسي بمشاعر الجماهير

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 01:09 صباحاً - علق طارق جبريل، أمين صندوق نادي الزمالك، على أزمة فرجاني ساسي مع النادي الأبيض خلال الفترة الماضية، ورفضه التجديد.

وقال في تصريحات تليفزيونية: “كنت أتمنى بشكل شخصي إغلاق ملف فرجاني ساسي نهائيا، ومع ذلك حتى أيام قليلة مضت، لآخر وقت كنا ما زلنا فاتحين الباب أمامه، أنه يحترم نادي الزمالك وجماهير النادي”.

وأضاف: “أمر محزن أن يتلاعب فرجاني ساسي بمشاعر جماهير الزمالك”، مؤكدًا أن جماهير الزمالك ليست بقليلة، وحتى الآن لم نتحدث عنه بشكل سلبي وفي انتظاره للتفاوض.

وعلى جانب آخر تطرق أمين الصندوق للأخبار المترددة عن العروض المقدمة للاعبي الزمالك قائلًا: “لا صحة لما تردد عن وجود عرض سعودي لاستعارة أوباما، وهذا ملف كرة القدم من اختصاص فاروق جعفر وحسين السيد وحسين لبيب، ونتابع معهم خطوة بخطوة”.

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