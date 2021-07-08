تراند الفن: إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بكفر الشيخ

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 01:09 صباحاً - أصيب 4 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق قرية العجوزين دسوق، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى دسوق العام.

تلقى اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دسوق، يفيد بإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة نصف نقل بطريق قرية العجوزين دسوق، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى دسوق العام.

وبالفحص، تبين إصابة كلا من: “صبحي محمد الحنفي 20 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم،و محمد فكري رمضان 20 سنة، بجرح قطعي باليد اليسرى، وأحمد محمد النحراوي، 22 سنة، بكسر باليد اليسرى، وسارة فكري رمضان، 4 سنوات، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرح قطعي به تدخل جراحي بالرقبة”، وتم اتخاذ اللازم حيال الواقعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.