تراند الفن: وزير التعليم يكشف تفاصيل إدخال الكتاب المدرسي لامتحانات الثانوية العامة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 01:09 صباحاً - أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم عن إرسال تعليمات لجميع المديريات التعليمية منذ ساعات قليلة بخصوص تطبيق نظام الكتاب المفتوح في امتحان الثانوية العامة المقبل.



وكتب “شوقي”، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، نص خطابه للمديريات قائلًا: “أرجو التفضل بإبلاغ كل رؤساء لجان وملاحظي الثانوية العامة بالسماح للطلاب بإدخال الكتب المدرسية أيًا كانت مساحة ملاحظاتهم بخط يدهم، واقتصار المنع على أوراق أو ملازم يتم تدبيسها أو إضافتها، أما الملاحظات فسوف نسمح بها حتى لو كانت مبالغًا فيها”.

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