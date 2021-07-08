تراند الفن: مسؤول بـ«الصحة» يوضح شرطاً مهماً للخروج من جائحة «كورونا»

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 01:09 صباحاً - قال وكيل وزارة الصحة للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، إن الجرعتين من لقاح شركات فايزر أو أسترازينيكا أو مودرنا -والجرعة الواحدة من شركة “جونسون”- فعالتان للسيطرة على انتشار متحور دلتا بشرط التغطية الكافية.

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أنه إذا استمر التحصين بهذه الوتيرة فلن نحتاج – بحول الله – لجرعة ثالثة للخروج من جائحة كورونا.

وتدعو وزارة الصحة إلى الحصول على لقاح فيروس كورونا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

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