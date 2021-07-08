تراند الفن: “أصالة” تفاجئ جمهورها بقصة شعر جديدة باللون الذهبي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 01:09 صباحاً - أدمن ‏24 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد : فاجأت المطربة السورية أصالة نصري، جمهورها بقصة شعر جديدة والمعروفة باسم بـ”قصة البيكسي” وصبغة باللون الأصفر الذهبي. ونشر مصفف الشعر اللبناني، وسيم ستيف، على حسابها الرسمي في “انسقترام” صورة تظهر المطربة “أصالة” باللوك الجديد الذي أثار تباين الآراء بين جمهورها. جدير بالذكر أن “قصة البيكسي” تعتبر من أحدث صيحات الموضة خلال عام 2021؛ حيث ظهر بها العديد من النجوم العالميين.

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