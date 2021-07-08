تراند الفن: هاري كين يُعلق على تأهل منتخب إنجلترا لنهائي يورو 2020

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 01:09 صباحاً - علق هاري كين مهاجم منتخب إنجلترا، على مباراة الليلة التي انتهت بتأهل منتخب بلاده ضد نظيره الدنماركي، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وقال كين: “هناك مباراة تنتظرنا في النهائي، المباريات التي خضناها لحد الآن كانت جيدة جدًا واليوم الدنمارك صعب علينا المباراة، فرصة ثمينة أن نخوض المباراة النهائية على أرضنا”.

وأتم كين: “ركلة الجزاء؟ أعتقد أنها صحيحة، وأتصور أنها كانت هناك ركلة جزاء غير متحسبة من قبل، لم تكن أفضل ركلة جزاء سددتها على الإطلاق، أحيانًا تضيعها وتأتي الكرة في طريقك، كنت محظوظًا اليوم”.

وحقق المنتخب الإنجليزي فوزًا صعبًا على حساب نظيره منتخب الدنمارك بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية.

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