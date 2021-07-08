تراند الفن: قبل اجتماع مجلس الأمن.. إثيوبيا تواصل التحريض ومصر والسودان يكثفان الجهود لحل الأزمة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 01:09 صباحاً - واصلت إثيوبيا خطواتها وتصريحاتها التحريضية والاستفزازية تجاه كل من مصر والسودان، دون تقديم أي خطوات إيجابية لحل أزمة سد النهضة، أو برهنة حُسن نيتها التي تزعمها دائمًا، في المقابل كثفت القاهرة والخرطوم تحركاتها الدبلوماسية في أروقة الأمم المتحدة بنيويورك، قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن غدًا الخميس، سعيًا للتوصل إلى حل عادل ومرضٍ لجميع الأطراف.

وأكد سامح شكري، وزير الخارجية، على سعي مصر للتوصل إلى حلول سلمية لأزمة سد النهضة الإثيوبي، من خلال التفاوض بشكل يضمن حقوق الدول الثلاث وينزع فتيل التوتر، بينما واصلت إثيوبيا خطواتها وتصريحاتها المستفزة، والتي كان آخرها اليوم بالاجتماع مع سفراء ودبلوماسيين لدول حوض النيل، حرضتهم خلاله على “تشكيل جبهة مشتركة لمعارضة النهج الذي تتبعه دول المصب”، في إشارة إلى مصر والسودان؛ حسبما جاء في بيان للخارجية الإثيوبية اليوم.

وقبل اجتماع مجلس الأمن الدولي، غدا الخميس، لنظر قضية سد النهضة، كثف وزيري خارجية مصر والسودان من لقاءاتهما مع مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لعرض أبعاد الموقف المصري في هذا الملف، حيث التقى “شكري”، مندوبي دول فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند وإستونيا وروسيا والصين والمكسيك وأيرلندا والنرويج، بالإضافة إلى النيجر وكينيا وتونس، وهي المجموعة الإفريقية في مجلس الأمن.

يأتي ذلك بالإضافة إلى مجموعة ترويكا الاتحاد الإفريقي المكونة من الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا والسنغال، حيث استعرض الوزير في هذه اللقاءات الموقف المصري الثابت تجاه التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة، مؤكدًا على ضرورة اضطلاع المجلس بمسئولياته تجاه هذه القضية، وفقا لبيانات وزارة الخارجية.

وأبرز “شكري”، في هذه اللقاءات انخراط مصر بجدية في المفاوضات على مدار عقد كامل؛ بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، يراعي مصالح الدول الثلاث، مشددًا على ما تمثله قضية سد النهضة من أهمية قصوى في ضوء مساسها بمقدرات الشعب المصري.

من جانبها، أجرت مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، لقاءات مع مندوبي الدول الأعضاء بمجلس الأمن، لحثهم على اتخاذ المجلس للخطوات اللازمة لدفع الجهود الإفريقية بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وفقا للخارجية السودانية.

والتقى “شكري ومريم الصادق”، سويا في جلسة مشتركة بنيويورك في إطار التنسيق والتشاور المستمر والقائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة، في ظل الإعداد لجلسة مجلس الأمن، واتفقا على ضرورة الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة، يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان.

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