تراند الفن: اتهامات لرئيس الحركة الوطنية بتوريث الحزب لنجله.. و”أمانة الشباب”: “سوبر مان” ويتولى 8 مناصب

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 01:09 صباحاً - تصاعدت أزمة حزب الحركة الوطنية التي اندلعت مؤخرًا بعد إسقاط عضوية محمد عزمي، ونور الدين محمود شوقي، عضوي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد صلاح سالم أبو السعود.

وتسببت الأزمة في عدد كبير من الاستقالات داخل الحزب، حيث تقدم عدد من أعضاء هيئة مكتب أمانة التواصل السياسي المركزية بالحزب باستقالتهم من الحزب؛ احتجاجًا على الأوضاع التنظيمية التي يشهدها الحزب والأزمات الأخيرة.

وقال أعضاء الهيئة، في بيان مشترك: “قيادات حزب الحركة الوطنية المصرية لقد بخستم وهدرتم كل مجهود السنوات، وكم من قيادات تركت الحزب بسبب سياساته الفاشلة والمجحفة، لا يعكس كم العمل وقوة كوادره الشابة الفتية على الأرض بل عكس شيئًا واحدًا وهو حبكم للسلطة والأنانية، وضعف ووهن شديد في التفكير وأبرز قناعتكم في إقصاء كل من يعمل، أو قتل كل فكرة أو حلم داخل الحزب”.

كما تقدمت أمانة الإعلام وأمانة التواصل الاجتماعي والعلاقات العامة باستقالتها احتجاجًا على الأزمة التي يشهدها الحزب وإسقاط عضوية النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وفي تطور آخر اتهم عدد كبير من أعضاء الحزب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية رؤف السيد علي بمحاولة توريث الحزب لنجلة “أحمد” من خلال توليه عددًا كبيرًا من المناصب القيادية في الحزب، والتي لا تتناسب مع مؤهلاته على حد وصف أعضاء الحزب.

وقال أحد الأعضاء المستقلين على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “سيادة اللواء رئيس الحزب أوكل إلى ولده المحترم كل مهام إدارة الحزب تقريبًا، بعد التحاقه بالحزب بشهور، وهو لا يملك أي خبرة سياسية، ولم يشارك طول السنوات الماضية من قريب أو من بعيد في العمل السياسي، وبعد الاطلاع على قرارات الحزب أدركنا الهدف من اغتيال شبابنا؛ ألا وهو (التوريث)، وأتى قرار إسقاط عضوية زملائنا كما حدث معنا وبنفس الطريقة ولنفس الأسباب بدون أي إبداع “.

فيما نشرت صفحة “أمانة شباب الجمهورية – حزب الحركة الوطنية المصرية” التابعة لأمانة الشباب في الحزب؛ مناصب واختصاصات أحمد نجل رئيس الحزب الذي وصفته بأنه “سوبر مان” والابن المدلل.

وكشفت الصفحة أن أحمد يتولى منصب مستشار الرئيس للشئون السياسية والتنظيم، ومنصب مستشار رئيس الحزب للشئون المالية والاقتصادية، والمشرف على الأنشطة التكنولوجية والعلوم المستقبلية والذكاء الاصطناعي، والمشرف على اللجنة الاقتصادية، والمشرف على لجنة التخطيط، والمشرف على لجنة المتابعة، والمشرف على لجنة الشئون المالية والإدارية، ورئيس لجنة تفعيل العضوية.

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