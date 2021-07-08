تراند الفن: شاهد..تعليق مشاري الذايدي على الضجة التي أثيرت حول “اللازمة الدينية عند السعوديين”

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 01:09 صباحاً - صحيفة المرصد : سلط الباحث والكاتب مشاري الذايدي الضوء على حالة الضجة التي أثيرت حول الدراسة التي أعدها والتي تحمل عنوان ” اللازمة الدينية عند السعوديين”.

وخلال ظهوره ببرنامج “الموقف” المذاع عبر شاشة قناة “السعودية” قال الذايدي أن الضجة التي أثيرت حول حوار ظهر فيه جاءت تحديدا بشأن مقطع فيديو محدد تم اجتزاءه من ذلك الحوار ولا تتعدى مدته 20 ثانية، معتبرًا ذلك تسطيح وتسخيف للموضوع الذي كان يتحدث فيه.

وأضاف الذايدي أن دراسته المشار إليها تسلط الضوء على تحولات المجتمعات والتي تأتي عقب حدث ضخم يتعرض له أي مجتمع، وينعكس على الكثير من الأمور مثل الأزياء والمفردات والأكل والسلوك الاجتماعي في الزيارات حتى في طريقة تأسيس المنزل وأشياء كثيرة.

وضرب الكاتب مشاري الذايدي بحدث مثل الاحتلال الإنجليزي في مصر أو الاحتلال الفرنسي في الجزائر، وتحدث عن صور تأثير ذلك الاحتلال في هذين المجتمعين.

وانتقل الذايدي للحديث عن مشروع أرامكو مشيرًا إلى أن العاملين الأجانب بالمشروع وخصوصًا الأمريكان، اختلط بهم كثير من السعوديين من مختلف مناطق المملكة، وانعكس هذا الاختلاط لدرجة أن بعض هؤلاء السعوديين كانوا يتحدثون اللغة الإنجليزية بلكنة أمريكية طليقة، رغم أن بعضهم كان أمي لا يجيد القراءة والكتابة.



