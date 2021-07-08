تراند الفن: محب زملكاوي يتكفل بتصليحات ملعب النادي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 01:09 صباحاً - تكفل أحد محبي نادي الزمالك بقيمة تكاليف إصلاح ملعب عبد اللطيف أبورجيلة مكان تدريب الفريق الأول لكرة القدم، والذي يحري العمل فيه حاليًّا، خلال توقف تدريبات الفريق الأبيض.

وعلم “القاهرة 24” أن لجنة الزمالك الحالية لن تدفع أي مبالغ مالية في إصلاح الملعب، وسيتحمله هذا الشخص والذي حصل على موافقة مجلس إدارة منذ عهد اللجنة السابقة بالنادي.

وأكد المصدر أن الزمالك كان ينتظر التوقف الطويل الحالي من أجل القيام بهذه الإصلاحات التي يحتاجها الملعب منذ فترة ليست بالقصيرة.

وكشف المصدر أن الإصلاحات قد تتجاوز 100 ألف جنيه، ويتحملها المحب الزملكاوي والذي يرفض الإعلان عن اسمه في الوقت الحالي.

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