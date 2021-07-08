نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية للمنظفات ومستلزمات العناية الشخصية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأت عروض بنده للأسبوع الخامس والتي تستمر حتي الثالث عشر من يوليو حيث تتميز جميع الفروع التابعة لأسواق بنده بكثرة المبيعات حيث يأتي إليها الكثير من العملاء الباحثين عن العروض المقدمة حيث تتميز المملكة بأسواقها التي تقدم عروض قوية مثل عروض العثيم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم عروض أسواق بنده الأسبوعية للمنظفات ومستلزمات العناية الشخصية بشئ من التفصيل.

عروض بنده الأسبوعية للمنظفات

تبحث الكثير من السيدات عن شراء المنظفات اللازمة بأسعار مناسبة حيث تسعي كل سيدة وربة منزل أن يكون بيتها نظيف وجميل وخالي من الجراثيم ومرتب وأنيق بالحصول على أفضل المنظفات وبأقل الأسعار وتقدم أسواق هايبر بنده عروض قوية للمنظفات ومنها:

منظف برسيل باور جل 4.8 لتر بسعر 39.95 ريال سعودي بدلاً من 61.25 ريال.

مسحوق غسيل الصحون ملح فينيش 2 كيلو بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 33.95 ريال.

بخاخ مبيد الحشرات ريد مع 15 % خصم بسعر 12.95 ريال سعودي بدلاً من 18.95 ريال.

كما يوجد ورق مطبخ أونو 8 سم 6+2 رول.

عروض بنده لمستلزمات العناية الشخصية

العناية الشخصية من أهم ضروريات الحياة والتي يجب أن يهتم بها كل إنسان ولذلك تقدم بنده عروض تخفيضات كبيرة على عدد من مستلزمات العناية الشخصية والتي جاءت كالتالي:

للعناية بنظافة الأسنان تقدم بنده معجون أسنان من مستخلصات طبيعية كولجيت 75 مل بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 33.95 ريال.

شامبو جونسون 750 مل 1+1 بسعر 39.95 ريال سعودي بدلاً من 79.90 ريال.

ويوجد كريم سودوكو 125 جرام و المضاد للالتهابات بسعر 25.95 ريال سعودي بدلاً من 39.95 ريال.

فوط صحية ماكس كوتكس عدد 26 فوطة بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 19.95 ريال.

ويوجد صابون الاستحمام ديتول 250 مل 2 حبة بسعر 18.95 ريال سعودي بدلاً من 49.90 ريال.

شامبو هيد اند شولدرز بسعر 12.95 ريال سعودي بدلاً من 32.95 ريال.

كما يوجد حفائظ الأطفال بيبي جوي عبوة التوفير كبير وجاءت بسعر 129.95 ريال سعودي بدلاً من 173 ريال.

وتقدم أسواق بنده تخفيضات هائلة وكبيرة على عدد من أدوات المطبخ والأجهزة ومنها قدر ضغط كهربائي السيف سعة كبيرة تصل إلى 8 لتر وذلك بسعر 279 ريال سعودي بدلاً من 389 ريال وبتخفيض أكثر من 50% على غلاية ستانلس ستيل جيباس 1.8 لتر بسعر 29.95 ريال سعودي فقط وذلك بدلاً من 65 ريال كما توجد مكنسة كهربائية كليك أون بسعر 89 ريال سعودي بدلاً من 139 ريال.