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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 02:09 صباحاً - صحيفة المرصد : أعلن سفير سلطنة عمان لدى المملكة ، فيصل بن تركي آل سعيد، عن افتتاح المنفذ البري بين البلدين قبل نهاية 2021.
وقال آل سعيد، بحسب العربية نت، أن حدود التبادل التجاري بين البلدين تعتبر متواضعة نظرًا لما يدور في الوقت الراهن من نقاشات ستحمل نقلة نوعية اقتصادية بين البلدين، وبالمجمل حسب ما أعلن من إحصائيات تصل إلى ما يقارب 10 مليارات ريال سعودي.
وأضاف : “أنا أعتقد أن المنفذ الحدودي يعد نقطة البداية للعمل لإتاحة العديد من الخدمات والفرص والنقلات النوعية التي يعول عليها القطاع الخاص في كلا الأصعدة بين البلدين”.
كما أشار السفير العماني إلى أن ما تعيشه السعودية من حراك اقتصادي يؤثر على كافة دول الخليج، مشيراً إلى أن التوقيت الحالي مهم من أجل تعزيز التعاون المشترك على المستوى الخليجي والثنائي كذلك.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: سفير عمان بالمملكة يكشف أهمية المنفذ البري بين البلدين وموعد افتتاحه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.