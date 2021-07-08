تراند الفن: مدرب الدنمارك يعلق على الخروج أمام إنجلترا في نصف نهائي يورو 2020

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 02:09 صباحاً - علق كاسبر هيولماند المدير الفني لمنتخب الدنمارك لكرة القدم على خروج فريقه أمام نظيره إنجلترا بصعوبة في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، بهدفين مقابل هدف.

وقال هيولماند في تصريحات صحفية عقب المباراة: “بالطبع إنه لأمر محزن للغاية أن يتم إقصاؤنا قريبًا جدًا من المباراة النهائية، لقد قام لاعبو فريقي بعمل رائع في البطولة”.

وتابع: “هناك رابطة قوية وقوة بين هؤلاء اللاعبين، لقد بذلوا قصارى جهدهم داخل وخارج الملعب، أوجه لهم التحية على ما قدموه، وتهانينا للمنتخب الإنجليزي الذي قدم أداءً مميزًا أمامنا”.

وحقق المنتخب الإنجليزي فوزا صعبا على حساب نظيره منتخب الدنمارك، بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية.

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