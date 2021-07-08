تراند الفن: الصحف الإنجليزية تحتفل بالتأهل لنهائي يورو 2020 على طريقتها الخاصة (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 02:09 صباحاً - احتفلت الصحف الإنجليزية، بتأهل المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم على حساب نظيره الدنمارك إلى دور نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، وذلك عن طريق أعدادها الصدارة لليوم الخميس.

وقالت صحيفة “مترو” في غلافها عن المباراة: “أخيرًا هناك”، فيما عنونت صحيفة “ذا جارديان” بنفس الجملة الاحتفالية بسبب العقدة التاريخية للمنتخب الإنجليزي في التأهل للنهائي.

واحتفلت صحيفة “دايلي ستار” عبر غلافها قائلة: “هل هذا أعظم حلم على الإطلاق”، بينما نشرت صحيفة “ديلي ميل” إشادة خاصة في غلافها بالمتألق هاري كين قائلةً: “الملك كين”.

وحقق المنتخب الإنجليزي فوزا صعبا على حساب نظيره منتخب الدنمارك بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية.

ويواجه منتخب إنجلترا نظيره منتخب إيطاليا الذي تأهل إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية على حساب نظيره منتخب إسبانيا بركلات الترجيح يوم الأحد المقبل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.