تراند الفن: رويترز : القبض على الشاعر الكويتي “جمال الساير” بعد تغريدة موجهة لأمير البلاد

صحيفة المرصد -رويترز : أعلنت أسرة الشاعر والناشط السياسي جمال الساير إن السلطات الكويتية ألقت القبض عليه بسبب تغريدات تنتقد الحكومة.

وقال عضو البرلمان الكويتي مهند الساير، وهو أيضا ابن شقيق ومحامي الشاعر جمال الساير إن عمه الذي يعمل رجل أعمال متهم “بالإساءة للذات الأميرية وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها التأثير على هيبة الدولة وإساءة استعمال الهاتف”.

وأوضح أن عملية القبض تمت يوم الاثنين الساعة التاسعة مساء حيث اعترضته 3 سيارات شرطة في الشارع .

وكان الساير قال في تغريدة على تويتر “يا صاحب السمو ويا سمو ولي العهد، الوضع أصبح لا يطاق، أنتم سمحتم للحكومة بتعطيل الدستور واختراقه وتحدي البرلمان وإرادة الشعب، ونحن أمام حكومة لا يمكن مساءلتها بموجب دعمكم لها، ولم تقوموا أنتم بمساءلتها ومحاسبتها، ونحن ندفع الثمن على كل صعيد، وأبنائنا يقتلون في الشوارع.”