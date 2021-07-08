فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 02:09 صباحاً - صحيفة المرصد : نشر كويتي يدعى عمر اللهيميد، مقطع فيديو من دبي بعد وقوع حريق في إحدى السفن بميناء جبل علي. وقال اللهيميد في الفيديو : ” هذا رد على قناة الجزيرة وأشباههم من المغرضين اللي يقولوا وقوع إنفجار في دبي واهتزاز كبير يطال المنازل”. وأضاف اللهيميد : ” أنا في دبي الحين والله ما سمعت شيء، ولا صوت انفجار ولا شيء، حريق وتمت السيطرة عليه في أقل من دقايق معدودة”. وتابع : ” أنا في دبي ومتونسين، عمار يا دبي، حفظها الله من كل سوء”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاب كويتي يرد على قناة الجزيرة ويكشف حقيقة انفجار واهتزاز المنازل بدبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.