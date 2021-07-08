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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 02:09 صباحاً - أدمن 35 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد : تداول مغردون على موقع “تويتر”، مقطع فيديو لممرضة وهي تسعف شخصًا أُصيب جراء حادث على أحد الطرق في حفر الباطن.
وأظهر الفيديو الممرضة وهي تجلس على الرصيف بينما كان المصاب ممدد على الأرض بجانبها وقد تعرض لإصابة في رأسه وتعمل على إسعافه.
جدير بالذكر أنه بحسب المعلومات التي ذكرها مغردين؛ فإن الممرضة هي غزل العنزي، وتعد هذه المرة الثالثة التي تنقذ فيها شخصًا مصابًا في حادث مروري وتصادف مرورها من هذا الطريق.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تصادف مرورها.. شاهد: ممرضة تسعف شخصًا أُصيب في حادث على طريق بحفر الباطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.