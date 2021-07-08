تراند الفن: حركة تحرير بني شنقول تناشد اللاجئين والسياسيين الانضمام بجوارهم لمحاربة الحكومة الإثيوبية (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 03:09 صباحاً - تداول نشطاء إثيوبيين عبر مواقع الاواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوضح تواجد حركة تحرير بني شنقول المحلتة من الحكومة الإثيوبية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، علي بعد 12 كم، من موقع سد النهضة بمنطقة ” اب رملة”.

آثار ذلك المقطع تفاعلًا كبيرًا من قبل النشطاء والمهتمين بقضية سد النهضة، تلك التفاعل اصطحب معه تساولات عديدة عن سبب تواجدهم بالقرب من تلك المنطقة، قبل ساعات من جلسة مجلس الأمن.

وطالب عاصي أحد قيادات بني شنقول، عبر مقطع الفيديو، من جميع المواطنين وتحديدًا السياسيين بسرعة ذهابهم إلي الغابة والوقوف بجوارهم، حتي يساهمه في تحرر أراضيهم من الحكومة الإثيوبية المحتلها منذ سنوات، قائلا:”ايها النائمون والجالسون علي مصاطب يجب أن تنضم معنا وتساعدوا وتحقق مطالب اجدادكم حتي نرد حقنا”.

بينما يقول عبدالله أبو عيون، أحد قيادات حركة تحرر شعب بني شنقول، إن يجب علي كافة اللاجئين والجاليات الموجودة في مصر والسودان وغيرها من الدول، الالتفاف بجوارنا حتي نقف ضد طاغوت الحبشي الإثيوبي.

وأوضح ابو عيون، خلال حديثه في مقطع الفيديو، أن يجب علي الشباب والرجال الانضمام معنا في الحرب، والتواصل في القتال حتي نحرر اراضينا، وتحديدًا السياسيين والمهتمين لا تسردوا عضبكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن عبرو بالقتال من أجل الوطن، نحن لا نرحم من يقف ضدنا، وبالنسبة للاشخاص المتعاونين مع الحكومة الإثيوبية سنحاربكم أيضًا”.

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