تراند الفن: الشوباشي عن تعويضات السفينة البنمية: حافظت على حقوق هيئة قناة السويس (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 03:09 صباحاً - علقت النائبة فريدة الشوباشي، عضو لجنة الإعلام في مجلس النواب، على انتهاء أزمة السفينة البنمية إيفرجيفين ومغادرتها مصر بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بتسوية القضية، مؤكدة أن مصر أدارت الأزمة باحترافية واحترام شديد.

وأضافت عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، أن جميع المسئولين في هيئة قناة السويس حافظوا على كافة حقوق الهيئة كاملة، خاصة بعد النجاح في جنوح السفينة دون تفاقم الأضرار،مشيدة بالاتفاق مع الشركة المالكة للسفينة “إيفر جيفين”في الحصول على مبلغ مالي وقاطرة.

وكانت سفينة الحاويات البنمية العملاقة “إيفر جيفين”، شرعت في مُغادرة قناة السويس قبل، بعد مُفاوضات استمرت لـ100 يوم، عقب التوقيع على اتفاق التسوية مع هيئة القناة.

وأنهت قناة السويس جميع الإجراءات الخاصة بالإفراج عن السفينة من الممر الملاحي الأهم في العالم.

وحصلت السفينة “إيفر جيفين” على شهادة هيئة الإشراف الأمريكية ABS، بصلاحية وسلامة العُبور الملاحي، لاستكمال رحلتها البحرية نحو وجهتها.

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