تراند الفن: اليوم.. هاني شاكر ونجوم الأوبرا يشدون على مسرح النافورة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 03:09 صباحاً - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفلًا لأمير الغناء العربي هاني شاكر، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، ومشاركة مطربا الأوبرا ياسر سليمان، وإيمان عبد الغني، وذلك في الثامنة مساء اليوم الخميس 8 يوليو على مسرح النافورة.

ويتضمن البرنامج فاصلين، يشدو خلال الثاني هاني شاكر بنخبة مختارة من أجمل أعماله الخاصة، التي قدمها على مدار مشواره الفني الممتد، إلى جانب مجموعة من أغاني الطرب العربي منها بلدي، بقالي كتير، كل ليلة، لو رحت بعيد، ضحك ولعب وجد وحب، معاك، ياريتني، أنا قلبي ليك، سألتك، خايف مرة أحب، وعد مني، بعد حبك، بحبك أنا، جواب، قل لي عمل لك ايه، لسه بتسألي، احلف بسماها، إلى جانب أحدث أعماله، “لو سمحتوا”.

من جانبه، أعرب هاني شاكر عن سعادته بالمشاركة الدائمة في نشاط وفعاليات دار الأوبرا المصرية، التي وصفها بقلعة الفنون الجادة في مصر.

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