تراند الفن: العالم يفقد 114 مليون وظيفة خلال سنة الجائحة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 03:09 صباحاً - كشف تقرير حديث أن إجمالي الوظائف التي فقدها الاقتصاد العالمي خلال عام الجائحة الأول 114 مليون وظيفة، بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي أشارت إلى أن الدول الصناعية فقدت 22 مليون وظيفة بحلول نهاية 2020، وأن التعافي الكامل نحو مستويات ما قبل جائحة “كورونا” لن يحدث حتى نهاية العام المقبل 2022.

ولفتت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى أن الأسواق المتقدمة استعادت فقط نصف الخسائر في معدل التشغيل التي فقدتها خلال جائحة “كورونا”، وأن فئات صغار السن وأصحاب المهارات المحدودة هم الأكثر تضررًا.

ونوه التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى أن الجائحة سرعت بعض الاتجاهات التي بدأت في العقد الماضي مثل انعدام المساواة في مستويات الدخل والتحول نحو الوظائف التي تتطلب المزيد من المهارات التقنية، وتراجع فرص العمل الآمنة للموظفين من أصحاب المهارات المنخفضة.

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