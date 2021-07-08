تراند الفن: استدعاء منتج أشهر علامة تجارية للدجاج المجمد فى أمريكا بعد ثبوت تلوثها بالبكتيريا

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 04:09 صباحاً - أدمن ‏4 دقائق مضت المرصد 7 زيارة

ترجمة حصرية: استدعت شركة Tyson Foods Inc ، أشهر علامة تجارية للدجاج المجمد في أمريكا ، ما يقرب من 8.5 مليون رطل من منتجاتها في الأسواق بسبب احتمال تلوثها ببكتيريا الليستريا ، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية.

وكانت شركة Tyson Foods Inc، و هي شركة متعددة الجنسيات تقع في ولاية أركنساس الأمريكية، وتعمل في مجال صناعة الغذاء، قد طلبت استرجاع منتجاتها من الأسواق بعد توزيعها في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث وُجدت في دور رعاية المسنين والمستشفيات والمطاعم ومنشآت وزارة الدفاع

يمكن أن يُؤدي تلوث بكتيريا الليستيريا ، التي يمكن أن تعيش في براز الحيوانات ، والتربة ، والغبار ، والمواد الأخرى ، إلى الإصابة بالعدوى عند تناولها، حيث تُسبب إسهال ، وحُمى ، وغثيان، وتُعد أحد الأسباب الرئيسية للتسمم الغذائي .

يُذكر أن هيئة سلامة الأغذية والتفتيش عليها (FSIS) التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية قد أجرت تحقيقًا ، جنبًا إلى جنب مع مركز السيطرة على الأمراض ، بعد أن تم رصد دخول ثلاثة حالات إلى المستشفى حيث فارقت حالة الحياة بسبب عدوى الليستيريا الموجودة بالمنتجات.

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