تراند الفن: إعلان حكم مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2021

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 04:09 صباحاً - أعلنت لجنة الحكام باتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول”، عن الحكم الذي سيدير مباراة الأرجنتين والبرازيل، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2021.

وأكد “كونميبول” في بيان رسمي منذ قليل، أن الحكم الأوروجواياني استيبان اوستوجيتش سوف يدير مباراة البرازيل والأرجنتين المرتقبة كحم رئيسي، على أن يتولى أندريس كونيا مهمة حكم تقنية الفيديو “VAR”.

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي كوبا أمريكا يوم الأحد المقبل الموافق 11 من شهر يوليو الجاري، في تمام الساعة الثانية صباحا بعد منتصف الليل.

وستقام المباراة بين منتخبي البرازيل والأرجنتين في الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثالثة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الرابعة صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

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