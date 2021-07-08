تراند الفن: النيابة تنظر تجديد إيداع طفل المقطم المتهم بالقتل بمركز التصنيف والتوجيه ببولاق الدكرور

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 04:09 صباحاً - تنظر اليوم جهات التحقيق بجنوب القاهرة، تجديد إيداع الطفل “سيف. س”، والذي يبلغ من العمر 10 أعوام، بمركز التصنيف والتوجيه، بمؤسسة أبو قتادة ببولاق الدكرور بالجيزة، وذلك نظرا لاتهامه بقتل طفل آخر، يبلغ من العمر 14 عاما، حال قيامهما باللهو معا، بمنطقة الأسمرات في المقطم.

كانت البداية عندما تلقت غرفة النجدة بالقاهرة بلاغا من فتحي سعد، مفاده مقتل طفل على يد طفل آخر بأحد شوارع منطقة الأسمرات في المقطم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين صحة البلاغ، وتم القبض على الطفل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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