تراند الفن: زوج يُنهي حياة زوجته الحامل حرقًا بالإسكندرية.. وأسرتها بكفر الشيخ: ” بتهزر مع شقيقها برش المياه فقتلها

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 04:09 صباحاً - قال محمد بسيوني شرشر، خال السيدة التي لقيت مصرعها على يد زوجها بمنطقة أبو سليمان بمحافظة الإسكندرية، أن أسرة الضحية مقيمة بقرية صروة التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، فوجئت الإسبوع الماضي بإصابة ابنة شقيقته بحروق نتيجة قيام زوجها بإشعال النيران بها.



واستكمل شرشر في تصريحات خاصة لـ ” القاهرة 24″ أن رنيا رمضان ابنة شقيقته، تزوجت منذ 6 سنوات، وكانوا رافضين لزواجها من هذا الشخص، ولكن قدر الله لها أن تتزوجه، لتكتشف ابنة شقيقته بعد شهرين من زيجتها أنه يتعاطي ويتاجر في المواد المخدرة، ويلقي القبض عليه، وهي حامل في طلفتها الأولي، وتقوم بالعمل في المنازل، من أجل الإنفاق على طفلتها عقب ولادتها، وكذلك عليه، وهو في محسبه، ليتم الحكم عليه بالسجن 5 سنوات.

لتستكمل جدة الضحية، أن حفيدتها قامت بالعمل وقامت بادخار جزء من المال، حتى تمكنت من شراء توك توك، للإنفاق على نفسها وطفلتها، ليخرج زوجها منذ 4 شهور، ويعمل على التوك توك، ليحكي لها حفيدها شقيق الضحية، أنه يوم وقوع الحادث كان يقوم بزيارتها، وأثناء الهزار معه، قامت برش المياه على شقيقها، ليشاهدها الزوج، وتحدث مشادة بسبب ملامسة المياه للتوك توك، ويتشاجر معها.

وتستكمل الجدة لـ ” القاهرة 24″ أنه أثناء المشاجرة قام الزوج بإحضار بنزين من أجل حرق التوك توك، لتقوم حفيدته بمحاولة تهدئته ليسكب عليها هي الآخري المادة الحارقة ” البنزين”، ويشعل النيران بها، ولا يستطيع أحد إنقاذها، ويصاب حفيدها بحروق في اليدين، بسبب محاولته التدخل في إنقاذ شقيقته.

وتطالب جدة الضحية الجهات القضائية بسرعة إجراء التحقيقات مع المتهم، وأنها تثق في القضاء المصري، بأنه سيقوم بالحكم على المتهم بتوقيع أقصي عقوبة عليه، وهي الإعدام لأنه قام بقتل حفيدتها.

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