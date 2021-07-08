تراند الفن: الولايات المتحدة تنفي مزاعم تورطها في اغتيال رئيس هايتي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 05:09 صباحاً - نفت الولايات المتحدة الأمريكية، المزاعم التي أشارت إلى تورط عملاء لها في اغتيال جوفينيل مويس، رئيس دولة هايتي، الذي اغتيل في منزله الأربعاء.

وأكد نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن هذه المزاعم لا صحة لها، مشيرا إلى إدانة الولايات المتحدة هذا العمل البشع، وفق وصفه.

وشدد على استعداد بلاده لمساندة السلطات في هايتي في التحقيقات المتعلقة باغتيال الرئيس هناك، مضيفا أن التحقيقات في بدايتها وليست هناك إجابات واضحة حول من المسئول عن ارتكاب الحادث.

ولقي رئيس هايتي مصرعه وأصيبت زوجته، بعدما أطلق مجهولون النار عليهما صباح الأربعاء، في مقر إقامتهما بمدينة بورت أوبرينس العاصمة.

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