تراند الفن: وزيرة الصناعة: 503 ملايين دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وماليزيا

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 05:09 صباحاً - أعلنت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وماليزيا بلغ خلال عام 2020 نحو 503 ملايين دولار.

وذكرت الوزيرة أن قائمة السلع المصدرة والمستوردة بين السوقين تضم الخضراوات والفواكه والأعشاب والتوابل والفوسفات والأسمدة والكيماويات وزيت النخيل والزيوت البترولية والمعدنية والمطاط وبعض أنواع الغزول.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الوزيرة مع محمد خير الدين بن أمان، وزير الصناعات الزراعية والسلع الماليزى.

ولفتت الوزيرة إلى أن الاستثمارات الماليزية في مصر تُقدر بنحو 60 مليون دولار، موزعة على 26 شركة تعمل في مجالات البترول والغاز والكهرباء والمقاولات والتجارة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.

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