تراند الفن: الكويتية حنين حسين: أغنية “مكسورة” تلامس مشاعر الكثير من النساء

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 05:09 صباحاً - عبرت المطربة الكويتية الشابة حنين حسين عن سعادتها بطرح أولى أغنياتها المنفردة باللهجة المصرية “مكسورة”، مشيرة إلى أنها تحمل في معانيها قصة مؤثرة، عن شعور الإنسان بالكسرة والوحدة في الدنيا، وما يعانيه من متاعب وآلام.

وأضافت حنين حسين أن أغنية “مكسورة” تتكلم عن مشاعر الكثير من النساء، كما أنها تلامس مشاعرها بصفة خاصة وقريبة مني.

وأشارت المطربة الكويتية إلى أنها تعبت كثيرا من أجل خروج هذه الأغنية للنور، وباشرت صناعتها من الألف إلى الياء، لذلك تعتبرها بداية متميزة لها في مشوارها الفني.

أغنية “مكسورة” من كلمات وألحان الشاعر علي بوغيث، توزيع “مادي”، من إنتاج شاهين بدر البابطين، والفيديو كليب من إخراج جاسم الحربان.

يشار إلى أن حنين حسين عرفها الجمهور العربي بعد تألقها في أغنية ثلاثية بعنوان “برافو عليك” مع الفنانين بدر الشعيبي وعبدالعزيز الويس.

وتقول كلمات أغنية “مكسورة”:

مكسوره اه

وحزينه اه

ومتألمه

وحاسه بشعور

فيه من الوجع

ومشاعري فعلا مبهمه

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