تراند الفن: الكشف عن موعد إعلان أسعار البنزين الجديدة لشهر يوليو

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 06:09 صباحاً - أدمن ‏58 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة

صحيفة المرصد: من المتوقع أن تعلن شركة «أرامكو» في العاشرة من مساء السبت المقبل، أسعار البنزين الجديدة، التي سيتم تطبيقها بداية من الأحد 11 يوليو 2021.

وكانت شركة «أرامكو »، قررت مراجعة أسعار الوقود شهريًّا بدلًا من أن يكون ربع سنوي. وتقوم جاليا بمراجعة الأسعار المعمول بها، في ضوء المتغيرات التي يشهدها سوق النفط العالمي.

والجدير بالذكر أن أرامكو أعلنت الشهر الماضي أسعار الوقود المعمول بها حاليًّا وهي: سعر بنزين 91: 2.18 ريال للتر سعر بنزين 95: 2.33 ريال للتر سعر الديزل 0.52 ريال للتر سعر الكيروسين 0.70 ريال غاز البترول المسال 0.75 ريال للتر.

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