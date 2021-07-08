تراند الفن: 5 فوائد للنوم منها إنقاص الوزن.. تعرف عليها

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 06:09 صباحاً - لقد سمعنا جميعًا عن أهمية الحصول على نوم جيد ليلاً، لكننا ما زلنا نتغاضى عن ذلك، وننسى الفوائد العديدة التي يوفرها لنا، حيث يعمل الجسم على إصلاح نفسه وتجديد الخلايا، واستعادة عمل جهاز المناعة لدينا وتهدئة العقل، كما يلعب النوم دورًا رئيسيًا في تعزيز فقدان الوزن، وهو ما يميل الناس غالبًا إلى نسيانه.

• يقلل من مستويات التوتر، فالنوم الكافي يمكن أن يقلل التوتر ويزيد الحالة المزاجية، وهناك ارتباط بين الإجهاد والسمنة، مما يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن إلى الأكل المريح، حيث يميل الناس إلى الإفراط في تناول الطعام ، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

• يعيد للجسم توازنه، على الرغم من أن العقل يعمل طوال الوقت، إلا أنه يحتاج إلى استراحة، فالنوم يحافظ على هدوء العقل ويمنحه الراحة التي يستحقها.

• يزيد من مستويات الطاقة، يحافظ النوم على طاقة الجسم، التي يتمتع بها خلال ساعات النوم، ويستخدمها في المهام المهمة في الأيام القادمة.

• يعمل كمقوي للمناع، المحروم من النوم هو أكثر عرضة للفيروسات والالتهابات، حيث يمكن لجهاز المناعة فقط استخدام الطاقة المستخدمة في مهام الجسم المختلف، و تتيح ليلة النوم الجيد للجسم مناعة متوازنة يمكنها محاربة الالتهابات المختلفة، يشفي الجسم نفسه أثناء نومنا، وتميل الإصابات إلى الشفاء بشكل أسرع أثناء الليل مقارنة بالنهار.

• إنشاء روتين نوم جيد، من المهم أن تحصل على 7-9 ساعات من النوم يوميًا للحفاظ على نمط حياة صحي، وهناك عادات أخرى يمكن الجمع بينها وبين النوم يمكن أن تساعد على إنقاص الوزن بالإضافة إلى زيادة جودة النوم.

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