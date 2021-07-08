تراند الفن: رمضان عبد المعز: تذوقوا طعم الطاعة واحذروا من هذه الأمور

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 06:09 صباحاً - قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، أوصانا بالرأفة بأنفسنا أثناء الطاعة، مضيفا: “الدين يسر، تلاقى واحد يسمع خطبة عن أداء صلاة قيام الليل، يقول بس هصلى الليل يقوم يصلى 3 ساعات، ورا بعض ويقعد عليها 3 سنين، ليه كده واحدة واحدة أحب الأعمال أدومها وأن أقل، صلى ركعتين حتى كل يوم، قبل الفجر”.

وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الأربعاء: “الدين يسر، عاوز تصلى قيام الليل، وانت تعبان، صلى وأنت قاعد، مش قادر على جنبك، بعينك، شوف رحمة ربنا بك، ترفق بنفسك عشان تستمتع وتتذوق العبادة، مينفعش تبقى تعبان وبتضغط على نفسك، يعنى عاوز تدخل الحمام تقول أصلى قبل ما الوضوء يضيع، وتدخل تصلى وانت تعبان ولا ترفق بنفسك، لا أدخل الحمام وتوضأ وصلى، زى اللى يجى يصلى لما الأكل يتحط، لا كل وبعد كده صلى، “.

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