تراند الفن: “الأرصاد” تكشف توقعات حالة الطقس اليوم: ارتفاع درجة الحرارة وسحب رعدية ممطرة ورياح على هذه المناطق

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 07:09 صباحاً - أدمن ‏50 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد – واس : توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية وسماء غائمة جزئيًا على مرتفعات نجران، عسير، جيزان، الباحة ومكة المكرمة تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تمتد إلى المرتفعات الجنوبية لمنطقة المدينة المنورة ورياح نشطة على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مثيرة للأتربة والغبار، فيما يكون الطقس حار ومستقر على باقي مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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