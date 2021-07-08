شوف أقوى الخصومات وعروض بنده المذهلة بادر واشتري احتياجاتك الآن قبل نفاذ الكمية

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عمر شويل - جدة تقدم عروض بنده السعودية عدد كبير وضخم للغاية من الخصومات والعروض التنافسية، والتي تتيح إمكانية شراء العديد من المنتجات من داخل كراسة الخصومات بأسعار مذهلة، فقد اعتادت شركة بنده للبيع بالتجزئة على إطلاق حملة من العروض مساهمة منها في محاربة الغلاء والوقوف إلى جانب المواطنين من الطبقة محدودة الدخل، حتى يتمكنوا من الحصول على جميع احتياجاتهم الشهرية بأسعار بسيطة تقترب إلى سعر الجملة، واعتادت محلات بنده على إطلاق تلك الحملة أسبوعية، وهذا هو الأسبوع السادس والعشرين على التوالي.

أقوى عروض بنده السعودية

هناك عدد كبير للغاية من المنتجات التي وجدناها في كراسة عروض بنده السعودية، ومن الجدير بالذكر أن الشركة تهتم بشكل كبير للغاية على أن تدرج مجموعة متنوعة من الشركات أو الأنواع من المنتج الواحد، حتى تراعي وتوفر حرية الاختيار للمواطنين، ومن ضمن المنتجات المدرجة في كراسة العروض للأسبوع الجاري البطاطس المقلية من الكبير وزن 2.5 كيو، وفيليه الدجاج من الكبير المغطى بالخبز، وقطع الدجاج من الكبير، وكذلك الفراولة المجمد، وكرات لحم الدجاج، والروبيان المغلف بالخبز، وصدور الدجاج المخلية.

أفضل الخصومات من محلات بنده السعودية

حليب طويل الأجل من ندى 18 عبوة 200 مل بسعر 19.95 ريال بدلاً من 29.95 ريال.

السعودية حليب طويل الأجل 200 مل 18 عبوة بسعر 17.95 ريال بدلاً من 22.5 ريال.

حليب مجفف من فرشكو وزن 1.8 كيلو بسعر 31.95 ريال بدلاً من 41.95 ريال.

المراعي شبيهة القشطة 6 عبوات 170 جرام بسعر 15.95 ريال بدلاً من 17.95 ريال.

بوك شبيه القشطة 4 عبوات 170 جرام بسعر 8.95 ريال بدلاً من 14 ريال.

المراعي حليب مركز 6 عبوات 170 جرام بسعر 10.95 ريال بدلاً من 14.75 ريال.

أقوى عروض الصيف من بنده