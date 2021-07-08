تراند الفن: “رئيس مصايف الإسكندرية”: رصد مخالفات في 3 شواطئ ورفع مذكرة للعرض على المحافظ

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 08:09 صباحاً - قال اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية للسياحة، والمصايف، بالإسكندرية: إنه تم رصد عددا من المخالفات على الشواطئ واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيراً إلى أنه التقارير الواردة عن الشواطئ، أمس الأربعاء، كشفت عن تراجع كبير وانخفاض مستوي تواجد الممنوعات على الشواطئ في مؤشر جيد لنتائج حملات الفترة السابقة.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه بالمرور على المصطافين و سؤالهم عن فرض الاكراميات تثبت لمفتش الإدارة مخالفة فرض إكرامية بشاطئ الفنار، وعلى الفور تم إعادة المبلغ لصاحبته، و تعنيف العامل وتوجيه إنذار للمستأجر طبقا لبنود كراسة الشروط.

وأشار إلى أنه تم رصد مخالفة بشاطئ “إيناس حقى” وشاطئ “إسحاق حلمى” بعد ارتكاب مخالفة تأجير بدال بأكثر من سعره، حيث إنه طبقا لكراسة الشروط سعر تأجير البدال 80 جنيهًا للساعة وتم تأجيره بـ 100 جنيهًا للساعة، وتم تحرير مذكرة للعرض على المحافظ لتوقيع الغرامة المستحقة.

ولفت إلى أن موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف Www.catr.gov.eg استقبل 30 حجزا إلكترونيا للشواطئ اليوم، بينما هناك 56 طلب حجز إلكتروني عن لليوم الخميس.

وأكد اللواء جمال رشاد، أنه تم تسيير حملات تفتيش على شاطئ المندرة المجاني، حيث تم تفقد أحوال رواد الشاطئ، ومتابعة نظافة دورات مياه الشواطئ والتأكد من صلاحيتها للاستخدام، و متابعة أعمال السباكة و الصيانة وتنظيف رمال ومياه شواطئ ستانلي والإسكندر، والبوريفاچ.

وأوضح أنه تم التأكد من تركيب بانر بوابات شاطئ الأنفوشي العام، ولافتات تحذيرية بشاطئ الفنار المميز تحمل عنوان “لا لفرض الإكرامية”، بالإضافة إلى رفع جميع المخلفات من جميع الشواطئ بالقطاع الشرقي وشاطئ الهانوفيل و شاطئ شهر العسل.

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