تراند الفن: “فلاح فى فينيسا”.. إصدار جديد للكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن عويس بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 08:09 صباحاً - يشارك الكاتب الصحفي والإعلامى محمد عبد الرحمن عويس، فى معرض القاهرة الدولي للكتاب، فى دورته الـ 52 هذا العام بكتابه( فلاح فى فينيسا ) الصادر عن دار الشاهد، وعن الكتاب، فقد يصَنٌِفُ القارئ مضمون هذا الكتاب فى خانة القصص والحكايات، أو يضعه فى إطار اليوميات التى تُُقدٌِم نقلا أمينا لواقع مثير يفوق الخيال.

ويقول الكاتب: المهم عندى أن أصل إلى قلبك ومشاعرك، وأن آخذك إلى قلب المشهد، تشاهد، وتسمع، بل وتعايش الحدث من خلال لغة بسيطة، سهلة الفهم، قصيرة العبارات.

لقد حاولتُ أن أنأى بنفسى عن التراكيب اللغوية والبلاغية المعقدة، فلغتنا العربية لغة سهلة وبسيطة.

فهذا الكتاب قد يكون هدفه القريب هو إمتاع وتسلية القارئ، لكنه فى واقع الأمر له هدف أعمق من ذلك بكثير، فهو توثيق لمفردات التراث حتى لاتغيب عن أجيالنا القادمة، وربطهم بالقيم الفاضلة التى غابت أو غُيبَت عنهم بفعل فاعل.

المؤرخ يمكنه أن يكتب عن مرحلة زمنية ضمن إطارها وخصائصها العامة، لكنه لايمكن أن يسبر أغوارها ويغوصُ فى أعماقها، ويستخرج من بطونها تفاصيلها الدقيقة، فهذه مهمة الرواة والكُتٌَاب الذين كانوا فى قلب الحدث، يشاهدون ويستمعون ويسجلون فى دفاتر ذاكرته، ثم يقدمونها للقراء فى أُطُرٍ جديدة بعيدة عن السرد التاريخى الممل.

قد تراها عزيزى القارئ مجرد انطباعات شخصية عاشها الكاتب فى بيئته وقريته، قد تكون كذلك، لكنها تحمل فى طياتها تأصيلًا وتوثيقًا لحال مجتمع بأسره.

كتاب ( فلاح فى ڤينسيا )..يوجد بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، صاله (1) رقم الجناح B 51 عن دار الشاهد.

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