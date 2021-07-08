تراند الفن: تعرف على تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 08:09 صباحاً - استقر اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الإنتاج الحربي، التي تجمعهما مساء اليوم، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور – أحمد سامي – أحمد فتحي – محمد حمدي

خط الوسط: عمر جابر، تراوري، عبد الله السعيد، رمضان صبحي، إبراهيم حسن.

خط الهجوم: محمود وادي

ويفتقد نادي بيراميدز في مواجهة الإنتاج الحربي لجهود الثنائي إبراهيم عادل ونبيل عماد دونجا بسبب الإيقاف، والحارس أحمد الشناوي بسبب الإصابة.

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