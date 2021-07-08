تراند الفن: «التعليم الإلكتروني» يعلن توفر وظائف شاغرة.. التخصصات ورابط التقديم

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 08:09 صباحاً - أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بمدينة الرياض، توفر أكثر من 50 وظيفة شاغرة بعدة مجالات.

وأوضح المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بالرياض أن الوظائف المطلوبة هي:

أخصائي المشتريات وعقود.

أخصائي ميزانية.

رائد مجتمع الابتكار.

ناسخ.

أخصائي التزام في الأمن السيبراني.

مسؤول نظام.

مهندس برمجيات.

منسق تطوير منتج.

منسق إداري (جميع التخصصات).

مصمم خبرات تعليم.

مطوّر أعمال.

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