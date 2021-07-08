تراند الفن: ارتفاع فعالية لقاحات كورونا مع أصحاب السمنة بنسبة 96% (دراسة)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أظهرت دراسة أمريكية جديدة أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، تزيد فعاليتها للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة بنسبة 96%.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يُعتقد أن لقاحات فيروس كورونا الثلاثة المتوفرة في الولايات المتحدة فعالة، مع الأشخاص الذين يعانون من السمنة مثل عامة السكان.

وأشارت الأبحاث السابقة إلى أن اللقاحات، قد لا تكون فعالة في الأشخاص الذين يعانون من السمنة، على الرغم من أن هذا ليس هو الحال على ما يبدو، لكن لقاحات “فايزر”، “موديرنا”، “جونسون آند جونسون”، فعالة بنفس القدر في الأشخاص الذين يعانون من السمنة.

ووجدت التجارب أن اللقاحات كانت فعالة بنسبة تصل إلى 96 %، في الوقاية من الأمراض الشديدة والوفاة، لدى الأمريكيين الذين يعانون من زيادة الوزن الشديدة.

وتعتبر البيانات أخبارًا جيدة لـ 42.4 % من الأمريكيين الذين يعانون من السمنة المفرطة، وبالنسبة للتحليل، الذي نُشر في مجلة ” Obesity “، والذي قام الشاي بتحليل مجموعة فرعية للأشخاص المصابين، بالسمنة ضمن مجموعات التجارب السريرية للقاح.

من جانبها قالت الدكتورة ألكسندرا هايدوك، باحثة مساعدة في قسم الطب الباطني (طب الشيخوخة) في جامعة ييل:” كان تحليل فعالية لقاح فيروس كورونا في مجموعات فرعية معينة من الأمراض، صعبًا لأن عدد المشاركين في التجربة المصابين بالمرض كان صغيرًا جدًا، إلا أنه لم يكن هو الحال ذاته بالنسبة للسمنة”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.