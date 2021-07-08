تراند الفن: الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب بمستشفي سوهاج العام

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 09:09 صباحاً - سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج على حريق نشب بمبني الاستقبال في مستشفى سوهاج العام دون وقوع إصابات بشرية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق محدود بطرقة مطبخ المستشفي والكائن ببدروم مبني الأستقبال رقم ” أ ” علي إثر قيام “محمد ف ش م” – 20 عاما، عامل لحام – ويقيم دائرة محافظة البحيرة بتركيب خط إطفاء ذاتي داخل المطبخ، وتطاير شرر نتيجة أعمال اللحام وامتد لكمية من سلك تنظيف الأواني سلك ألمونيوم وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده ” دون حدوث ثمة إصابات أو تلفيات.

أفاد كل من:- العامل المذكور و”أحمد ك م” – 40 موظف خدمات بالمستشفي – بمضمون ما تقدم ونفيا الشبهة الجنائية تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.