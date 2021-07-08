تراند الفن: أول تعليق من بايدن على اغتيال رئيس هايتي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أدمن ‏ساعة واحدة مضت المرصد 14 زيارة

صحيفة المرصد : علق الرئيس الأمريكي جو بايدن على حادثة اغتيال رئيس هايتي، جوفينيل مويس.

وقال الرئيس جو بايدن إن الولايات المتحدة تشعر بالصدمة والحزن لسماع ما جرى، واصفا الاغتيال بالعمل الشنيع، ومرسلا تمنياته بالشفاء للسيدة الأولى في هايتي مارتين مويس التي تعرضت للإصابة أيضا.

وأضاف البيت الأبيض أن الولايات المتحدة جاهزة للمساعدة ومواصلة العمل من أجل هايتي آمنة.

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