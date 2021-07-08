تراند الفن: دورات تدريبية لعمال الإنقاذ والغطاسين بشواطئ الإسكندرية بكلية التربية الرياضية

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 09:09 صباحاً - قال اللواء جمال رشاد، وكيل وزارة السياحة، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بمحافظة الإسكندرية : إنه تم الاتفاق مع كلية التربية الرياضية، “بنين” بأبو قير، التابعة لجامعة الإسكندرية لتدريب عمال الإنقاذ والغطاسين ورفع كفاءتهم حتى يكونوا مهيئين ومستعدين بصورة كاملة للتعامل مع أي حالات غرق بالشواطئ.

وأضاف، رئيس الإدارة المركزية، خلال تصريحات صحفية، أن ذلك جاء بالتنسيق مع كلية التربية الرياضية بأبي قير، بتقديم دورات تنشيطية لصقل مهارات الإنقاذ وتقديم الإسعافات الأولية، فى إطار تدريب عمال الانقاذ والغطاسين.

وأشار إلى أنه رافق العقيد محمد سري، مراقب عام الشواطئ، والدكتور رأفت محمد توفيق، أستاذ مساعد بكلية التربية الرياضية والفريق المعاون للعمل على تدريب الغطاسين وفرق الإنقاذ.

وأوضح أنه تم تدريب عمال الإنقاذ و إعطائهم الإرشادات اللازمة، وشمل التدريب عمال شواطئ المندرة السياحي ، المندرة المجاني والمندرة المميز على رمال شاطئ المندرة الممميز على أن يتم استكمال تدريب عمال إنقاذ شواطئ العصافرة السبت القادم.

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