فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 10:09 صباحاً - كشف المخرج رامي إمام نجل الفنان عادل إمام تفاصيل الحالة

الصحية لوالده. مؤكدا أنه بخير وفي حالة جيدة.

وقال رامي إمام في تصريحات صحفية: “الحمد لله هو بخير ودائما

الناس بتسألني عن صحةه وأنا بطمن كل الجمهور، وهو حاليا في إجازة”.

وتابع : “أنا مش عارف ليه الناس مش مركزة غير مع الحالة الصحية

لعادل إمام بس.. ليه الناس متخيلة طول الوقت إنه تعبان وحالته الصحية مش كويسة، أنا

بيسألوني عن حالته كتير أوي وكأن مفيش غير بس صحةه”.

وأضاف: “الزعيم صحةه زي الفل والحمد لله كويس ومش تعبان ومفيش

فيه أي حاجة وحشة نهائي وهو بيطمنكوا، متقلقوش عليه”

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: رامي عادل إمام يطمئن الجمهور على صحة والده: متقلقوش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.