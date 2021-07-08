تراند الفن: الحصيني: أجواء حارة جداً وهبوب رياح على هذه المناطق

صحيفة المرصد : توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أجواءً حارة جدًّا خلال فترة النهار، على معظم المناطق، تميل للاعتدال فجرًا.

وأشار الحصيني إلى أنه متوقع هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتدّ للباحة وعسير وجازان وشرقها ووادي الدواسر وعمان واليمن.

كما توقع هبوب للرياح من متوسطة إلى شبه قويّة على أجزاء من المنطقة الغربية وجنوب الشرقية والرياض.