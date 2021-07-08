فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 10:09 صباحاً - قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف السابق،إنه أصبح

جليا أن سد إثيوبيا جدير بأن يطلق عليه سد أبرهة، فكما حاول أبرهة هدم الكعبة فإن سد

أحفاده يهدد حياة ملايين البشر في دولتين،ونوقن بأنه كما فشل جدهم وبقيت الكعبة،فلن

يعطش مصري ولاسوداني،وسينقلب السحر على الساحر،ويندم السحرة بعد فوات الآوان.

وأضاف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس

بوك”، : كلنا خلف القيادة السياسية والجيش المصري فيما يتخذ من قرارات. حفظ الله

مصر والسودان،وثبتهما على قرار توافقي ،وجنبهما الفتنة والخلاف،فالموقف الموحد هو الضامن

لنجاح أي قرار يتخذ ،وسيعلم الذين ظلموا أي

منقلب ينقلبون.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: وكيل الأزهر: فوضنا الرئيس والجيش للتعامل مع سد أبرهة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.