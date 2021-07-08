تراند الفن: مرتضى منصور يؤجل زيارته لنادي الزمالك بسبب سد النهضة (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 8 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الموقوف، تأجيل زيارته إلى نادي الزمالك، والمقرر له اليوم الخميس، بسبب سد النهضة.

وقال مرتضى منصور في فيديو نشره عبر “يوتيوب”: “قرأت على الصفحات إن جماهير كثيرة سيحضرون اليوم للنادي، كما أن أعضاء الجمعية العمومية هاتفوني من المصايف لكي يتواجدوا في النادي”.

وأضاف منصور: “هذا اليوم سيكون صعب بسبب تواجد 50 ألف في النادي، حتى محمود معروف العاقل قال لي سأتواجد أنا وأصدقائي، ونفس الأمر بالنسبة لهاني زادة قال لي كذا وكذا جايين”.

وتابع:” أنا قولت للوزير مش عاوز أي مُشكلة في البلد، أنا قررت مع أسرتي لأنني بحب مصر وهي أهمن وبقول تاني مصر أهم، وإحنا عندنا معركة دبلوماسية بكرة في مجلس الأمن”

وواصل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الموقوف: “لو مصر ماخدتش حقها في مجلس الأمن، سدك هيتجاب أرض يا أبي أحمد”.

واختتم: “بسبب جلسة مجلس الأمن اليوم، قررت تأجيل زيارتي لنادي الزمالك”.

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