تراند الفن: تطورات جديدة في حادث الشاحنة التي سحقت عددًا من المركبات عند إشارة مرور بمحايل عسير

صحيفة المرصد: ارتفع عدد ضحايا حادِث الشاحنة التي سحقت عدة سيارات بمحافظة محايل عسير، إلى 3 أشخاص.

وكان المتوفى الأخير يعاني من إصابات خطيرة جراء الحادث، كما نُقل إثر ذلك إلى مستشفى محايل العام لكنه توفي مؤخرًا عن عمر يناهز 37 عاما.

فيما يرقد في نفس المستشفى مصاب آخر “مصري الجنسية” يبلغ من العمر 52 عامُا، بحسب “سبق” لا يزال يتلقى العلاج من الإصابات المتوسطة التي لحقت به جراء الحادث.

ومن الجدير بالذكر أن الشاحنة سحقت العديد من السيارات المتوقفة عند إحدى الإشارات المرورية في حي الضرس، أسفرت عن وفاة شخصين، أحدهما سعودي الجنسية يبلغ من العمر 74 عاما، وباكستاني يبلغ من العمر 48 عاما، حيث كشفت إدارة المرور في عسير أن سبب الحادث الذي وقع إثر تعطل في مكابح الشاحنة.